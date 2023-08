En drept og tolv skadd i bil- og knivangrep i Sør-Korea

En person er drept og flere skadd i et bil- og knivangrep nær Sør-Koreas hovedstad Seoul torsdag. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB

NTB

Minst en person ble drept og tolv skadd da en mann kjørte på flere mennesker og gikk til angrep med kniv i Seongnam like sør for Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Politiet pågrep den antatte gjerningsmannen på stedet, ti minutter etter at de fikk melding om at et mann knivstakk folk nær metrostasjonen Seohyeon, melder nyhetsbyrået Yonhap.

Stasjonen ligger rundt to mil sør for hovedstaden, i et område med mange pendlere og butikker.

Ni personer ble knivstukket, mens fire ble skadd da den mistenkte gjerningsmannen kjørte opp på et fortau før han angrep med kniv.

En mann i 60-årene døde av skadene torsdag ettermiddag, ifølge nyhetsbyrået Newsis.

Det er ikke kjent hvor alvorlige skader det er snakk om for de andre som ble angrepet. Det er heller ikke klart hva motivet var.

Vitner sier mannen var kledd i svart og hadde på seg solbriller, og at han hadde en 50–60 centimeter lang kniv. Ifølge sørkoreanske medier er han en postmann i 20-årene som sliter med psykiske problemer.

Slike angrep er sjeldne, mens torsdagens knivstikking kommer bare en dag etter et lignende angrep i Seoul, der en person ble drept og tre skadd.