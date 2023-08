Opptøyer på festival i Stockholm – minst 55 skadd

NTB

Minst 55 personer ble skadd i opptøyene i forbindelse med en regimelojal, eritreisk festival på Järvafältet i Stockholm torsdag.

– Personene skal ha fått skader av ulike slag, skriver det svenske politiet på sine hjemmesider, ifølge Aftonbladet.

Minst 55 personer ble skadd i opptøyene, hvorav tre er politibetjenter. Sju personer ble sendt til sykehus.

De voldelige opptøyene brøt ut torsdag i forbindelse med en regimelojal, eritreisk festival på Järvafältet i Stockholm. Politiet rykket ut til stedet med store ressurser, og en motorvei og kollektivtrafikken ble midlertidig stengt.

– Flere av de skadde ble tatt hånd om av medisinsk personell på skadestedet som ble satt opp i nærheten av Järvafältet. Andre har måttet søke behandling på sykehus, skriver politiet.

Har satt krisestab

Tidligere ble det opplyst i en pressemelding fra Region Stockholm at fire personer var alvorlig skadd og ble behandlet på sykehus.

Avdelingen for regional spesialhelsetjeneste i Stockholm har satt i krisestab som følge av protestene, heter det i pressemeldingen.

– Det er en komplisert og omfattende innsats. Det er mange mennesker i bevegelse på stedet, og den totale skadesituasjonen er fortsatt uavklart, sier overlege Patrik Söderberg.

Opptøyer på festival i Stockholm STOCKHOLM, SVERIGE 20230803. Det har brutt ut voldelige opptøyer i forbindelse med en regimelojal eritreisk festival på Järvafältet i Stockholm torsdag. Politi på stedet i Järva. Foto: Magnus Lejhall /TT / NTB Uro har brut ut på en eritreisk festival på Järvafältet i Stockholm torsdag. Politi på stedet. Foto: Niklas Svahn / TT / NTB Det har brutt ut voldelige opptøyer i forbindelse med en regimelojal eritreisk festival på Järvafältet i Stockholm torsdag. Politi på stedet i Järva. Foto: Magnus Lejhall /TT / NTB Det har brutt ut voldelige opptøyer i forbindelse med en regimelojal eritreisk festival på Järvafältet i Stockholm torsdag. Politi på stedet i Järva. Foto: Magnus Lejhall /TT / NTB Det har brutt ut voldelige opptøyer i forbindelse med en regimelojal eritreisk festival på Järvafältet i Stockholm torsdag. Foto: Magnus Lejhall / TT / NTB

Hundretalls pågrepet

Flere hundre personer er pågrepet etter opptøyene, opplyser politiet. Det anslås at 400 personer deltok i demonstrasjonen mot festivalen.

Flere motdemonstranter kastet stein mot politiet, og det brøt ut flere branner inne på festivalområdet, blant annet i en bygning og i flere biler.

Avisen Expressen skriver at flere telt ble revet ned og at folk stjal teltstenger for å bruke dem som våpen.

– Ser ut som krigssone

– Det jeg kan si, er at politiet er på stedet og prøver å stoppe kriminelle handlinger. Dette handler om personer som ikke har fulgt oppfordringene som politiet har gitt dem, sa politiets pressetalsperson Towe Hägg til nyhetsbyrået TT.

Motorveien E18 ved Rinkeby ble stengt i begge retninger som følge av kaoset. Det gikk heller ingen busser til Tensta, meldte Storstockholms lokaltrafikk. T-banen gikk imidlertid som normalt.

– Det ser ut som en krigssone, opplyste Expressens reporter på stedet.

Tjener angivelig millioner på festivalen

Festivalen Eritrea Scandinavia har vært arrangert siden 1990-tallet, ifølge nyhetsbyrået Järva.

Arrangementet har tidligere blitt kritisert for å ivareta det eritreiske regimets virksomhet. Det er også meldt at regimet tjener millioner av kroner på festivalen hvert år.

Tidligere har mange demonstrert mot festivalen under slagordet «Dawit Isaak Campaign», oppkalt etter den eritreisk-svenske forfatteren Dawit Isaak, som har sittet fengslet i Eritrea uten rettssak siden 2001.

UD: Ingen indikasjoner på at nordmenn er skadd

Utenriksdepartementet er ikke kjent med at norske statsborgere er skadd i festivalopptøyene i Sverige torsdag.

– Vi har så langt ingen indikasjoner på det, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til NTB.

Tre av disse er politibetjenter. Sju personer ble sendt til sykehus, hvorav fire med alvorlige skader.

Politiet har pågrepet eller anholdt flere hundre personer i forbindelse med opptøyene, melder Aftonbladet.