Inviterer entusiaster til det største søket i Loch Ness på 50 år

Ikke gitt opp Loch Ness-monsteret enda? Nå inviteres ihuga entusiaster til det største søket på 50 år!

Vi har trolig alle hørt historien.

Om det såkalte monsteret som en gang i tiden ble observert i den mørke, skotske innsjøen som bukter seg oppover i det skotske høylandet, og som aldri har vist seg igjen.

Eller kanskje det har? Les denne og denne artikkelen og gjør deg opp din egen mening.

Nå skal det hvert fall gjøres et nytt forsøk på å finne det mytiske dyret, og denne gangen blir det rekordstort.

Søker «Nessie»-fans

Siste helgen i august inviterer nylig gjenåpnede Loch Ness Centre i Skottland alle «Nessie»-fans til et storskala søk. Faktisk skriver de at det blir det største på et halvt århundre.

Det rapporterer den skotske avisen Daily Record.

På nettsiden til senteret kan entusiaster melde seg på en helg under ledelse av den frivillige forskningsgruppen Loch Ness Exploration (LNE) og leder Alan McKenna.

Med i pakken får de påmeldte en «oppdatering hver morgen» og ikke minst «en sjanse til å observere 'Nessie' og bli en del av historien».

Folk hevder dette bildet viser sjømonsteret i Loch Ness.

– Det er vårt håp å inspirere en ny generasjon Loch Ness-entusiaster, og ved å bli med på dette storskala overflateprosjektet vil du ha en ekte sjanse til å personlig bidra inn i dette fascinerende mysteriet som har fått oppmerksomhet fra så mange mennesker over hele verden, sier McKenna til Daily Record.

Nye teknikker

I tillegg til å aktivere de gode gamle kroppslige redskapene, som øyne og ører, vil det helgen 26. til 27. august også bli tatt i bruk måleutstyr som ikke har blitt brukt før.

Ifølge avisen er det stor tro på at man kan gjøre observasjoner av abnormiteter ved å kartlegge varme i vannet gjennom bruk av infrarøde kameraer.

Ikke nok med det vil det også bli tatt i bruk en hydrofon som kan måle akustikk under vannet.

Historisk hotell

Senteret ligger på hotellet Drumnadrochit, som er et viktig sted for historien om «Nessie». Det var nemlig eieren av dette hotellet, Aldie Mackay, som skal ha observert et «vannmonster» for 90 år siden, ifølge Daily Record.

Daglig leder ved senteret, Paul Nixon, kommenterer til avisen:

– Vi er voktere av denne unike historien, og i tillegg til å investere i å skape en uforglemmelig opplevelse for våre besøkende, er vi forpliktet til å hjelpe med å fortsette søket og avsløre mysteriene som ligger under vannet i den kjente innsjøen.