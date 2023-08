Bank of England hever renten med 0,25 prosentpoeng

Bank of England kunngjorde sin nyeste rentebeslutning tidlig torsdag ettermiddag. Styringsrenten gikk op en kvart prosentpoeng til 5,25 prosent. Illustrasjonsfoto: Frank Augstein / AP / NTB

NTB

Den britiske sentralbanken setter opp styringsrenten i Storbritannia med 0,25 prosentpoeng til 5,25 prosent.

Torsdagens rentebeslutning ble vedtatt med seks mot tre stemmer i bankens pengepolitiske komité. Rentehevingen er i tråd med forventningene og er den 14. på rad. Renten er nå på det høyeste nivået på 15 år.

Banken jobber for å få bukt med vedvarende høy prisvekst og få den ned mot det langsiktige inflasjonsmålet på 2 prosent.

– Inflasjonen er på vei ned, men er fortsatt for høy. Vi har hevet renten for å sikre at prisveksten fortsetter å avta og holder seg lav, skriver banken på X/Twitter.

For tiden er prisveksten i Storbritannia på 7,9 prosent. Sentralbanken tror 2-prosentmålet kan bli nådd tidlig i 2025.