Russisk artilleri skader historisk katedral i Kherson

NTB

Russisk artilleri har skadd en historisk katedral i Kherson som en gang oppbevarte levningene til en kjent russisk kommandant fra 1700-tallet.

Ukrainas redningstjeneste sier at fire medarbeidere ble såret da en ny runde med beskytning rammet St. Catherina-katedralen mens de var inne for å slukke branner. Fire andre personer ble skadd under første runde med artilleri. En buss ble også truffet, opplyser påtalemyndighetens kontor.

Katedralen i Kherson ble bygd i 1781 og er en av byens mest bemerkelsesverdige byggverk. Den var en gang begravelsessted for prins Grigorij Potemkin, en av keiserinne Katerina den stores favoritter. Han sikret russisk kontroll over de sørøstlige delene av dagens Ukraina og Krim-halvøya.

Levningene ble flyttet i fjor mens Kherson ennå var under russisk kontroll. De russiske styrkene trakk seg ut av byen i november.

Den ortodokse katedralen i Odesa ble sterkt skadd under et rakettangrep i forrige uke.