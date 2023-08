Russland: Soldat skal ha truet med å sprenge seg selv på motorvei

Soldaten skal ha blitt overtalt til å gi fra seg granaten etter en samtale med en representant fra lokale myndigheter.

En russisk soldat stoppet trafikken på en motorvei i den russiske byen Ufa i flere timer onsdag idet han truet med å sprenge seg selv med en håndgranat, skriver Newsweek.

Ifølge avisen Ufa1 skal mannen ha blitt anklaget for å ha desertert troppen sin i Rostov-regionen i Russland.

Under etterforskningen av saken rømte mannen mens han var på vei til en psykiatrisk undersøkelse som var beordret på grunn av anklagene mot han.

«Mannen krevde at saken mot ham skulle stanses, ellers ville han trekke ut splinten og sprenge seg selv», skriver avisen. Soldaten ble til slutt overtalt til å ikke trekke ut splinten fra granaten og overgi seg. Det hele skal ha tatt rundt fire timer, inkludert et besøk fra en representant fra lokale myndigheter.

Skutt ned

Rostov-regionen har vært åsted for angrep de siste ukene.

Fredag fortalte det russiske forsvarsdepartementet at de hadde skutt ned en rakett i Rostov-byen Taganrog, som ligger nær Russlands grense til Ukraina.

Ifølge Associated Press skal fragmenter fra eksplosjonen ført til at 20 personer ble skadet. Russlands forsvarsdepartement rapporterte også om en annen rakett som ble skutt ned samme dag, i Azov, som også skal ha resultert i fallende fragmenter.

Russland la skylden for begge angrepene på Ukraina. Ukraina har ikke tatt ansvar for angrepene, men en representant fra Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd skrev på Twitter/X at Russlands luftforsvar forårsaket hendelsene.

Snakket ned

Under situasjonen i Ufa ble flere etater tilkalt til stedet, blant annet Russlands nasjonalgarde, trafikkpoliti, nødetater og representanter fra innenriksdepartementet.

Mannen krevde angivelig å få snakke med Radiy Khabirov, guvernøren i Bashkortostan, republikken der Ufa er administrativ hovedstad.

Khabirov svarte på kravet og snakket med Ildar både på telefon og ansikt til ansikt, og oppmuntret soldaten til å legge ned granaten. Etter at Khabirov skal ha snakket med soldaten på motorveien i «omtrent en halv time», overga soldaten seg og overleverte granaten til nasjonalgarden.

The Moscow Times skriver at videoer av Khabirov som forhandler med soldaten, har blitt lagt ut på nettet.

– Jeg garanterer, hvis det er noe jeg kan gjøre for deg, så skal jeg gjøre det, skal Khabirov ha sagt til mannen.

Det er ikke kjent om Khabirov klarte å få anklagene mot mannen frafalt eller ikke.