Inflasjonen i Tyrkia gjør et byks i juli

NTB

Inflasjonen i Tyrkia gikk bratt i været i juli til 47,8 prosent fra 38,2 måneden før, viser offisielle tall.

Det nye tallet er i tråd med forventningen og blir lagt fram en uke etter at sentralbanken mer enn doblet anslaget ved årsskiftet. Da er det ventet av prisstigningen vil ligge på 58 prosent.

I juni gikk den tyrkiske sentralbanken bort fra landets uvanlige politikk med å senke rentene for å bekjempe inflasjon. Da ble styringsrenta satt opp fra 8,5 prosent til 15.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan utnevnte tidlig i juni sin sjette sentralbanksjef siden 2014. Hafize Gaye Erkan erstattet Sahap Kavciouglu, som hadde ledet sentralbanken siden 2021. Erkan har vært bankdirektør i USA, og karrieren inkluderer blant annet investeringsbanken Goldman Sachs og First Republic Bank, som nylig gikk over ende, melder Bloomberg. Hun forlot First Republic to år før banken kollapset.

Bloomberg mente at utnevningen av Erkan kunne være et signal om at pengepolitikken skal vris i en mer konvensjonell retning. Under hennes forgjenger har politikken utmerket seg ved å følge Erdogans linje om å stimulere økonomien ved å sette ned renten tross skyhøy inflasjon. Dette er stikk i strid med vanlig økonomisk tankegang.