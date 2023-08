Trolig en tulletelefon som utløste alarm om skyting ved Senatet i USA

Et stort politioppbud leter etter en mulig angriper ved kongressbygningen i USA. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Politiet sier at meldingen om en mulig pågående skyting ved Senatet i Washington D.C. i USA onsdag, trolig var falsk alarm.

Meldingen kom ved 21-tida norsk tid. Etter å ha undersøkt i rundt 90 minutter ble faren avblåst.

– Jeg tror at vi nå kan si at det er ikke er funnet tegn til noen skyting og at dette antakelig var en tulletelefon, sier politisjef Thomas Manger hos politiet på Capitol Hill.

Rundt 200 politistyrker ble mobilisert for å klarere tre kontorbygg tilhørende Senatet i Constitution Avenue. Folk fikk beskjed om å holde seg unna området.

Senatet har tatt ferie, og de fleste folkevalgte var ikke til stede onsdag, skriver Reuters. Men bygningene var bemannet med kontorarbeidere og folk i andre servicefunksjoner. Meldingen om skyting kom et knapt døgn etter at Donald Trump ble tiltalt for forsøk på å omgjøre valgresultatet av presidentvalget i 2020.

Fox News har snakket med brannvesenet i byen som sier at det trolig er snakk om en situasjon med en person med psykisk sykdom. Meldingen kom til politiet i Washington. Politiet har foreløpig ikke kommet i kontakt med personen som ringte nødnummeret, opplyser de natt til torsdag norsk tid.

Meldingen til politiet gjaldt for Russel Senate Office Building, som er det eldste av senatskontorene i Washington D.C. Bygget ligger på nordsiden av Kongressen.