Migrantkrise skaper mangel på husly i New York – mange må sove på gata

Migranter står i kø utenfor hotellet The Roosevelt, som fungerer som midlertidig bolig for hjemløse i New York. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

Et rekordantall migranter har ankommet New York siden i fjor vår. Ordfører Eric Adams advarer om at byens krisesentre ikke har nok plass.

Hundrevis av mennesker sover på pappesker på gata og venter på hjelp utenfor hotellet The Roosevelt midt i det turisttunge skyskraperdistriktet Midtown på Manhattan.

Hotellet fungerer som midlertidig overnatting for migranter – men det er ikke lenger nok senger. New Yorks ordfører, demokraten Eric Adams, ber nå innstendig om hjelp fra den amerikanske regjeringen.

– Det blir ikke bedre. Fra nå av vil det bli verre. Det er ikke mer plass, sier han til nyhetsbyrået Bloomberg.

Adams legger til at newyorkere kanskje må venne seg til at flere sover på gata.

Busses inn av Texas-guvernør

Siden i fjor vår har rekordmange asylsøkere – rundt 93.000 – kommet til New York. Antall hjemløse i USAs største by har på samme tid nesten doblet seg.

Brorparten av menneskene har forlatt økonomisk krise og politisk undertrykkelse i Venezuela, men mange kommer også fra andre land i Latin-Amerika og fra Afrika.

Guvernøren i Texas, republikaneren Greg Abbott, har i flere måneder sendt migranter fra grensebyer i delstaten med buss til New York og andre demokratisk-kontrollerte byer på østkysten. Hensikten har vært å presse president Joe Biden til å stramme inn grensekontrollen.

De fleste migrantene har imidlertid kommet til New York på andre måter, skriver New York Times.

Søksmål og mulig fjerning av lov

Over 100.000 mennesker bor nå i krisesentre i New York, og byen har hatt vanskeligheter med å finne soveplasser til de nyankomne.

I tillegg til rundt hundre hoteller er også kontorbygg, parker og en cruiseterminal omgjort til innkvartering for migranter. I forrige uke ble det kunngjort planer om å åpne et «mega-telt» for 1000 personer på et forlatt psykiatrisk anlegg i bydelen Queens.

Myndighetene har også sendt migranter til andre deler av staten New York, noe som har ført til rettslige skritt og klager fra lokale myndigheter. Som svar har byen New York gått til søksmål mot nesten 30 counties (fylker) i den nordlige delen av staten fordi de ikke ønsker å ta imot migranter.

Ordfører Adams prøver i disse dager å fjerne den såkalte «right to shelter»-loven, som gir hjemløse i byen rett til husly uavhengig av om de har oppholdstillatelse. Det er en lov som er unik for New York, men som ordføreren nå mener må vike fordi ressursene ikke lenger strekker til.