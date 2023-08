Varslet streik på London-flyplassen Gatwick er avblåst

For andre gang på kort tid er en varslet streik blant bakkemannskaper på Gatwick flyplass avblåst. Arkivfoto: Matt Dunham / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Bakkemannskaper på Gatwick flyplass sør for London avblåser en varslet streik denne uken etter at medlemmene stemte for å godta et nytt lønnstilbud.