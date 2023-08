Amerikaner saksøker Taco Bell fordi han fikk mindre mat enn forventet

Den amerikanske hurtigmatkjeden Taco Bell er saksøkt i delstaten New York for villedende markedsføring av deres produkter.

En amerikansk mann var ikke fornøyd med en «Mexican Pizza», som han hadde betalt 5,49 dollar for på hurtigmatkjeden Taco Bell i den delstaten New York. Den inneholdt bare halvparten så mye biff og bønnefyll som vises på bildet som reklamerer for pizzaen.

Derfor har han nå gått til søksmål mot Taco Bell, skriver The Insider.

Mandag denne uken ble et forslag til gruppesøksmål levert til en føderal domstol i delstaten New York.

«Urettferdige og økonomisk skadelige for forbrukerne»

Kunden bak søksmålet anklager Taco Bell for å lure forbrukerne ved å feilaktig markedsføre at fem spesifikke produkter inneholder mer mat enn det den faktisk inneholder når kunden bestiller produktet.

I søksmålet inkluderes markedsføringsbilder til Taco Bell ved siden av den faktiske maten kunden fikk servert.

Her kan man se mat full av biff, ost og grønnsaker, mens de faktiske produktene inneholder halvparten så lite mat.

Taco Bell-annonsene er «urettferdige og økonomisk skadelige for forbrukerne», og «spesielt bekymringsfulle nå som inflasjonen, mat- og kjøttprisene er svært høye og mange forbrukere, spesielt lavinntektsforbrukere, sliter økonomisk», står det skrevet i søksmålet ifølge Reuters.

Krever minst 5 millioner dollar

Søksmålet inkluderer de fem meny-produktene «Crunchwrap Supreme», «Vegan Crunchwrap», «Grande Crunchwrap», «Mexican Pizza» og «Veggie Mexican Pizza».

Den krever at kunder som har kjøpt noen av de fem produktene inkludert i anklagen i delstaten New York i løpet av de siste tre årene, skal få minst 5 millioner dollar.

Taco Bell har ikke svart The Insider for en kommentar.

Advokaten til kunden skriver videre i søksmålet: «Hvis saksøker hadde visst at den meksikanske pizzaen inneholdt halvparten så mye biff og bønnefyll som annonsert, ville han ikke ha kjøpt den meksikanske pizzaen og/eller han ville ikke ha betalt prisen på 5,49 dollar som han betalte for den meksikanske pizzaen».

Det samme advokatfirmaet har også saksøkt hurtigmatkjedene Wendy's, McDonald's og Burger King for lignende påstander om villedende markedsføring.