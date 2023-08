Iran kunngjør nye krigsskip

NTB

Revolusjonsgarden i Iran har avslørt nye krigsskip utstyrt med raketter med en rekkevidde på 600 kilometer, ifølge et halvoffisielt nyhetsbyrå.

Utvidelsen av den iranske flåten skjer i en tid med økt spenning mellom Iran og USA i Persiabukta. Onsdagens kunngjøring om de nye skipene kom onsdag, under en militærøvelse ved øya Abu Musa, en av tre iranskkontrollerte øyer som De forente arabiske emirater også gjør krav på.

Det halvstatlige nyhetsbyrået Tasnim kom ikke med noen nærmere detaljer om rakettene, men siterer øverstkommanderende for revolusjonsgardens marine, som sier det er viktig å forsvare øyene.

– Øyene i Persiabukta er en del av Irans ære, og vi vil forsvare dem, sier Alireza Tangsiri. Han sier landene i regionen må ivareta sikkerheten i farvannet.

– Persiabukta tilhører alle landene i regionen. Disse statene må være på vakt og unngå at de dras inn eksterne lands konspirasjoner og splittende planer, legger marinesjefen til.

I forrige måned sendte USA flere kampfly og et krigsskip til Midtøsten for å overvåke farvannene i området etter at Iran de siste månedene har beslaglagt flere handelsskip.