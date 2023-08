Trumps advokat: – Kriminelt å ytre seg politisk

Demonstranten Nadine Seiler holder opp et banner utenfor den føderale domstolen i Washington D.C. etter at den nye tiltalen mot Donald Trump ble klar sent tirsdag norsk tid. Foto: Jose Luis Magana / AP / NTB

Tidligere president Donald Trumps advokat John Lauro sier den nye tiltalen viser at politisk tale nå er kriminalisert.

Lauro uttalte seg på Fox News i timene etter Trump ble tiltalt for forsøk på å få omgjort det amerikanske valget i 2020.

– Joe Biden stiller mot Donald Trump og taper for øyeblikket. Og nå har vi justisdepartementet som av politiske årsaker tiltaler president Trump for handlinger han begikk som øverste leder for USA, sa han.

Advokaten betegner tiltalen som en fryktelig tragisk dag. Han hevder at demokratene nå prøver å gjøre det kriminelt for republikanske politikere å uttale seg politisk.

Påtalemyndigheten slår i den ferske tiltalen fast at Trump hadde rett til å påstå at det var begått valgfusk, selv om det ikke stemte. De skriver også at det var hans rett å formelt utfordre valgresultatet, noe han blant annet gjorde ved å reise søksmål.

Men handlingene hans gikk over i lovbrudd da han over tid løy og forsøkte å undergrave valgutfallet, slår spesialetterforsker Jack Smith og hans etterforskere fast.