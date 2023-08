USA ser tegn på at Russland vil forhandle om korn igjen

Linda Thomas-Greenfield er USAs ambassadør til FN, her avbildet 21. juli. USA overtar nå det roterende presidentskapet i FNs sikkerhetsråd. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP / NTB

NTB

Den amerikanske FN-ambassadøren ser optimistisk på sjansen for at Russland vil gjenoppta samtaler om korneksport fra Ukraina.

– Vi har sett indikasjoner på at de kan være interessert i å ta opp igjen diskusjonen, så vi venter og ser om det faktisk skjer, sier ambassadør Linda Thomas-Greenfield.

Hun sier imidlertid at det så langt ikke er tatt noen konkrete steg i den retningen.

– Men jeg mistenker at de vet at hvis de skal få sin gjødsel ut på markedet og finne en måte å få betalt for den på, så er de nødt til å gjenoppta kornavtalen. Så jeg er fortsatt håpefull, selv om det ikke er mye å håpe på, la Thomas-Greenfield til.

Avtalen mellom Russland og Ukraina om fritt leide for kornlast i Svartehavet utløp i midten av juli, og Russland nektet å forlenge den. I tida etter har Russland utført en rekke angrep på landanlegg knyttet til ukrainsk korneksport.

180.000 tonn med kornavlinger er ødelagt i løpet av ni dager med russiske luftangrep, ifølge det ukrainske utenriksdepartementet.