Eksplosjoner i Kyiv og Odesa etter droneangrep

NTB

Det ble meldt om eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv natt til onsdag, og i Odesa forårsaket droneangrep branner i havna.

Militæret i Ukraina og Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko meldte om hendelsene i Kyiv i 2-tida. Ifølge ordføreren, via appen Telegram, er det meldt om at rester av en drone har falt ned i bydelen Solomianskij, sørvest for sentrum.

Myndighetene melder onsdag morgen at ti russiske droner ble ødelagt over hovedstaden. En drone falt ned og forårsaket en brann i et ikke-bebodd bygg, ifølge Kyivs militærledelse.

Havnebyen Odesa sør i landet ble også angrepet av droner natt til onsdag. Guvernøren i regionen melder på sin Telegram-kanal at dronene forårsaket branner i havne- og industriområdet.

Det var i 5-tida norsk tid onsdag ikke meldt om personskader i noen av hendelsene. Russland har varslet opptrapping av droneangrep som hevn på droneangrep utført mot Moskva de siste dagene.