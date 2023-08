Donald Trump tiltalt for å ha løyet og forsøkt å omgjøre valget i 2020

NTB

Tidligere president Donald Trump er tiltalt på fire punkter for forsøk på å omgjøre valget i 2020. Påtalemyndigheten mener Trump visste godt at han løy.

Tiltalen handler blant annet om bedrageri mot amerikanske borgere og hindring av offisiell saksgang. I tillegg til Trump er seks ikke-navngitte medarbeidere tiltalt.

– Selv om han tapte, var den tiltalte fast bestemt på å forbli ved makten, står det i tiltalen, som CNN har publisert i sin helhet.

I forbindelse med tiltalen er Trump innkalt til rettsmøte torsdag i en føderal domstol. Spesialetterforsker Jack Smith holdt sent tirsdag kveld norsk tid en presseorientering der han lovet en rask rettssak, og framholdt at Trump er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Tirsdag har en storjury vurdert materialet fra etterforskningen mot Trump om hans påstander om valgfusk og hans rolle i kongresstormingen 6. januar 2021. De kom fram til at det er grunnlag for å tiltale Trump.

Påstander om valgfusk

Trump kom med en rekke påstander om at valgseieren ble urettmessig stjålet fra ham i 2020. Påtalemyndigheten slår fast at Trump hadde rett til å påstå at det var begått valgjuks, selv om det var feil. De skriver også at det var hans rett å formelt utfordre valgresultatet, noe han blant annet gjorde ved å reise søksmål.

Tiltalen mot Donald Trump inneholder fire punkter om sammensvergelser for å få omgjort et legitimt valg. Foto: Jon Elswick / AP / NTB Les mer Lukk

Men handlingene hans gikk over i lovbrudd da han over tid forsøkte å ugyldiggjøre legitime stemmer og undergrave valgutfallet, slår Jack Smith og hans etterforskere fast.

– I mer enn to måneder spredte den tiltalte løgner om at det hadde vært valgfusk som endret valgresultatet, og at han egentlig hadde vunnet. Disse påstandene var falske, og den tiltalte visste at de var falske, står det i den 45 sider lange tiltalen.

Kaller det heksejakt

I tiltalen går det fram hvordan Trump trosset gjentatte advarsler om at han var på ville veier. De kom fra både republikanske tjenestepersoner, ansatte i justisdepartementet og folk i hans egen kampanjestab, inkludert dem han stolte på for ærlige råd i viktige spørsmål.

I et innlegg på Trumps sosiale medium Truth Social skriver staben hans tirsdag at tiltalen minner om Nazi-Tyskland. Trump mener det hele er en heksejakt i forsøk på å hindre hans forsøk på nyvalg.

– Lovløsheten i disse anklagene mot president Trump og hans støttespillere minner om Nazi-Tyskland i 1930-årene, den tidligere Sovjetunionen og andre autoritære diktaturer, skriver de.

Angrep på demokratiet

På pressebrifingen gikk spesialetterforsker Smith langt i å gi Trump skylden for stormingen av kongressbygningen på Trump.

Spesialetterforsker Jack Smith understreket at han mener Donald Trump visste godt at anklagene om valgjuks var falske, men løy om det likevel. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB Les mer Lukk

– Det var et angrep vi ikke har sett tidligere, på det amerikanske demokratiet. Det ble drevet av løgner fra tiltalte. Det utgjorde en obstruksjon av selve fundamentet i den amerikanske styresmakten, sa Smith.

– Tiltalte forsøkte å bruke en mengde støttespillere som han hadde samlet i Washington D.C., for å presse visepresidenten til å endre valgresultatet på uredelig vis, sa han.

Smith sa også at kongresstormingen 6. januar 2021 var drevet av Trumps løgner. Han framholdt at mennene og kvinnene som forsvarte bygningen, satte livet på spill for å forsvare alt det USA står for som land og folk.

– Falsk tiltale

Like før tiltalen ble kjent, skrev Trump på det sosiale mediet Truth Social at han ventet en tiltale innen kort tid.

– Jeg hører at den sinnsforvirrede Jack Smith, for å blande seg inn i presidentvalget i 2024, vil legge fram enda en falsk tiltale mot din favorittpresident, skrev Trump.

Fra før av er Trump tiltalt i den såkalte hysjpengesaken og i dokumentsaken.

Ifølge meningsmålinger ligger Donald Trump an til å bli republikanernes presidentkandidat i 2024-valget.