Trump tror han blir tiltalt på nytt tirsdag

NTB

Donald Trump tror en ny tiltalt blir reist mot ham tirsdag ved 23-tiden norsk tid.

Trump hevder å ha hørt at spesialetterforsker Jack Smith kommer til å tiltale ham.

– Jeg hører at den sinnsforvirrede Jack Smith, for å blande seg inn i presidentvalget i 2024, vil legge fram enda en falsk tiltale mot din favorittpresident, skriver Trump på sitt eget sosiale medium Truth Social.

Trump skriver ikke hvilken sak det dreier seg om. For to uker siden hevdet han å ha fått et brev fra påtalemyndigheten om en mulig tiltale for kongresstormingen 6. januar 2021. Selv mener Trump det handler om politisk forfølgelse.

– Hvorfor gjorde de det ikke for to og et halvt år siden? spør Trump retorisk tirsdag.

Fra før av Trump tiltalt i den såkalte hysjpengesaken og dokumentsaken.