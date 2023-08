USA inviterer Kinas nye utenriksminister til Washington

NTB

Kinas utenriksminister Wang Yi er formelt invitert på besøk til USA, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet.

Wang tiltrådte som utenriksminister i Kina forrige torsdag etter at forgjengeren Qin Gang ble avsatt, uvisst av hvilken grunn. Dermed er Wang tilbake i stillingen han hadde fram til desember i fjor.

Wangs forgjenger hadde en stående invitasjon fra USA, og mandag ble invitasjonen formelt overført til Wang.

En talsmann for USAs utenriksdepartement sier han regner med at Kina kommer til å akseptere invitasjonen, men at de ikke har avtalt noen dato for besøket.