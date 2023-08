70.000 mink og rev skal avlives i Finland

NTB

Mattilsynet i Finland har bestemt at 70.000 mink og rev skal avlives på grunn av fugleinfluensa. Det fryktes at viruset kan spre seg til mennesker.

Som i Norge pågår det et utbrudd av fugleinfluensa i Finland, og viruset er blitt oppdaget hos dyr på 20 pelsfarmer. Av frykt for at viruset kan mutere og bli farlig for mennesker, har det finske mattilsynet beordret nedslakting av dyr på tre av pelsdyrfarmene.

Til sammen skal 40.000 rev og 30.000 mink avlives. Antallet kommer trolig til å stige, ifølge Terhi Laaksonen i det finske mattilsynet.

Tirsdag kom de med påbud om at alle mink på pelsdyrfarmer med fugleinfluensa skal avlives. For andre pelsdyr tar mattilsynet en avgjørelse i hvert enkelttilfelle.

Mink er en særlig problematisk art når det gjelder mutering av fugleinfluensa, ifølge den finske etaten.

Det er sjelden at mennesker pådrar seg fugleinfluensa, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Hvis mennesker først blir smittet av viruset, kan det imidlertid være svært farlig.

I 2020 tok Danmark livet av millioner av mink i frykt for koronasmitte.