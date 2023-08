Meloni kutter velferdsgoder for hundretusener av italienere

Italias statsminister Giorgia Meloni har vedtatt å stramme inn regelverket for hvem som kan motta sosialhjelp. Nå mister hundretusener av italienere sin «borgerinntekt».

NTB

Hundretusener av italienere mister tilgang på sosialhjelp på svært kort varsel som følge av at statsminister Giorgia Meloni strammer inn regelverket.

Ifølge italienske medier vil rundt 169.000 italienske husholdninger bli rammet av det drastiske kuttet i sosialhjelp. De fikk beskjed om dette via tekstmelding på fredag.

Eksperter mener utbetalingene, kjent som «borgerinntekt», kan bli suspendert for ytterligere 80.000 husholdninger på sensommeren.

Sørlige Italia, som tradisjonelt sett er den fattigere delen av landet, er spesielt rammet av kuttene. Napoli er den byen i Italia som har flest innbyggere som benytter seg av velferdsgoder.

De nye reglene innebærer at kun husholdninger med mindreårige, personer med nedsatt funksjonsevne og pensjonister over 65 år, vil motta borgerinntekt.

Meloni har tidligere hevdet at ordningen med borgerinntekter for dyr og fører til at funksjonsfriske italienere, spesielt ungdommer, ikke er motivert til å finne seg en jobb.