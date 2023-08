Nye nedslående tall fra Antarktis i juli

En pingvin står på et isfjell i Antarktis. Pingviner vil få et hardere mat- og livsgrunnlag om isen på kontinentet smelter ytterligere.

Et «eksepsjonelt» fenomen er å observere i Antarktisk om dagen.

Ikke siden målingene startet for 45 år siden har det vært målt så lite is i Antarktis.

Faktisk mangler et område så stort som hele Argentina i areal fra det sørlige kontinentet.

Det har potensial til å smelte isbreer, deregulere jordens temperatur ytterligere, rasere kystsamfunn og forstyrre mat- og livsgrunnlaget til dyrelivet i området.

Og forskerne er usikre på hvorfor.

Rekordlavt

For nordmenn på sydenferie i rekordvarme juli er det nok lett å glemme at det på andre siden av jorden er midtvinters og at Antarktis-isen er forventet å være på sitt mest utbredte.

Men nå krymper den altså til rekordlave nivåer.

I mars krympet den til den kun dekket 2,09 millioner kvadratkilometer av havområdene, ifølge NTB.

Og nå skriver CNN at i midten av juli var isen i Antarktis hele 2,6 millioner kvadratkilometer under det vanlige gjennomsnittet mellom 1981 og 2010.

Dataene, som CNN har hentet fra det amerikanske nasjonale snø- og is-datasenteret (NSIDC), viser at det mangler et område nesten like stort som Argentina i areal.

Vanligvis er det enkelt å rette pekefingeren mot klimaendringer, men der man i Arktis har sett en tydelig nedadgående trend, har isen i Antarktis tviholdt på sine store variasjoner de siste tiårene, skriver avisen.

Men den siste tidens utvikling ser ifølge flere forskere dessverre ut til å måtte forklares med klimaendringer.

– Spillet har endret seg

CNN har snakket med Ted Scambos, som forsker på isbreer ved universitetet i Colorado Boulder.

Han mener fenomenet med så lite is i Antarktis, som i en normalsituasjon ville vært å anse som en «eksepsjonell» sjeldenhet, ikke lenger kan ses fra dette perspektivet:

– Spillet har endret seg, sier han.

Også denne krabaten vil slite om isen forsvinner fra Antarktis.

Scambos mener de «ekstreme» variasjonene forskerne har observert på is-kontinentet de siste par årene viser «radikale» endringer i forhold til alle målinger gjort de siste 45 årene.

Det kan forklares med flere ting, som blant annet sterkere vestlige vinder og varmere temperaturer i havet, forklarer forskeren til CNN.

Og han frykter kontinentet ikke vil returnere tilbake dit det var – noensinne.

For tidlig å si

Men CNN har også snakket med seniorforsker ved NSIDC, Julienne Stroeve, som mener vi ikke kan si noe bastant enda:

Det vil få store konsekvenser om Thwaitesbreen i Antarktis smelter.

– Det er et stort avvik fra gjennomsnittet, men vi vet at havisen i Antarktis viser stor variasjon fra år til år.

Om pessimistene derimot viser seg å ha rett i sine antakelser, kan det få store konsekvenser for både planeten og dyrelivet i området.

Ifølge CNN er Thwaitesbreen i Antarktis, som har potensiale for å heve havnivået dramatisk, svært sensitiv for den globale oppvarmingen.