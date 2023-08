Rapport: Russland har «tatt imot» 700.000 ukrainske barn

Hevder ukrainske foreldre sendte bort barna.

Russland har «tatt imot» rundt 4,8 millioner ukrainere siden februar 2022, deriblant 700.000 barn, ifølge ny rapport. Det skriver Meduza.

Tallene kommer fra en rapport fra den russiske kommissær for barnerettigheter og barneombud, Maria Lvova-Belova.

Hun er etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen i Haag for sin rolle i de ulovlige deportasjonene av barn fra Ukraina til Russland.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

«Plassert hos russiske fosterfamilier»



Ifølge rapporten ankom flertallet av de 700.000 mindreårige sammen med foreldrene sine eller andre slektninger.

Inkludert i dette er 1.500 barn som har bodd på barnehjem eller andre institusjoner. Videre står det i rapporten at 288 barn fra den selverklærte «Folkerepublikken Donetsk» er blitt «plassert hos russiske fosterfamilier»

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Den russiske kommissæren for barnerettigheter, Maria Lvova-Belova, i et møte med Russlands president Vladimir Putin i februar 2023. Les mer Lukk

Hevder foreldre sendte barna frivillig

Russland, som kontrollerer store områder øst og sør i Ukraina, nekter for at barna er deportert og hevder at de er evakuert for å beskytte dem fra krigshandlinger.

Lvova-Belova skriver i rapporten at på sensommeren og høsten 2022, «på grunn av omstendighetene ved fronten», sendte foreldre fra blant annet regionene Kherson, Zaporizjzja og Kharkiv «frivillig barn på ferie, i noen tilfeller for å beskytte dem mot militære operasjoner».

Ifølge Meduza står det i rapporten: «De ble sendt, med anstand og etter avtale med foreldrene, til kursteder og rekreasjons- og rehabiliteringsorganisasjoner på Krim og i Krasnodar-regionen».

Myndighetene i Kyiv har tidligere estimert at 19.500 ukrainske barn er tvangsdeportert til Russland. Bare 385 barn er hittil repatriert tilbake til Ukraina.