Italia vil trekke seg fra kontroversielt Kina-samarbeid

I 2013 kunngjorde Kinas øverste leder, Xi Jinping, trolig det mest ambisiøse infrastrukturprosjektet i verdenshistorien. Nå ønsker Italia å trekke seg ut fra samarbeidet. Bildet viser Jinping under velkomstbanketten for «Belt and Road»-forum i Beijing i 2019.

– Spørsmålet er hvordan man kan trekke seg tilbake uten å skade forholdet til Beijing.

Italia leter etter måter å trekke seg ut av Kinas «Belt and Road Initiative» (BRI), sier Italias forsvarsminister Guido Crosetto i et intervju med den italienske avisen Correre della Sera.

– Spørsmålet i dag er hvordan man kan trekke seg tilbake [fra BRI] uten å skade forholdet til Beijing. For det er sant at Kina er en konkurrent, men det er også en partner. sier Crosetto.

Eneste G7-land

BRI, også kjent som «Den nye Silkeveien», er et infrastrukturprosjekt hvor Kina bygger ut nye omfattende handelsruter over Eurasia-kontinentet. Prosjektet innebærer nye motorveier, høyhastighetstog, og skipshavner for å skape nye handelsruter til Kina.

Prosjektet ble kunngjort av Kina i 2013 og er estimert til å være blant de mest omfattende infrastruktur- og investeringsprosjektene i verdenshistorien, ettersom det involverer hele 68 land.

I 2019 overrasket Italia vestlige allierte ved å bli det første G7-landet som ble med i Kinas globale prosjekt. G7 er en samarbeidsgruppe bestående av de sju rikeste demokratiske industrilandene i verden. Det inkluderer Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA.

Likevel har ikke samarbeidet forbedret Italias handelsunderskudd. Ifølge statistikk fra det italienske handelsbyrået, økte Kinas eksport til Italia med 51 prosent fra 2019 til 2022, mens Italias eksport til Kina økte med bare 26 prosent i samme periode.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kinas «Belt and Road Initiative» omfatter store investeringer i infrastruktur for å bygge ut handelsveier til Kina. Transportkorridorer er merket i svart (motorvei og høyhastighetsjernbane) og blått (sjøvei). Les mer Lukk

«En improvisert og ond handling»

I mai i år sa Italias statsminister Giorgia Meloni at landet kunne ha et godt forhold til Kina uten å være en del av Beijings kontroversielle infrastrukturprosjekt, skriver Politico.

Grosettos uttalelser er imidlertid den første seriøse bekreftelsen på at Italia planlegger å forlate prosjektet.

– Valget om å slutte seg til Silkeveien var en improvisert og ond handling, gjort av Giuseppe Contes regjering, som førte til et dobbelt negativt resultat, sier forsvarsministeren.

BRI har fått mye kritikk fra vestlige stater og organisasjoner som mener at Kina utnytter sin økonomiske makt til å lure fattige land inn i gjeldsfeller, eller at Kina bruker prosjektet til å utvide sin globale innflytelse.

I 2021 lanserte G7-landene, med USA i spissen, «Build Back Better World» (B3W). Initiativet skal være et alternativ til Kinas silkevei-prosjekt for infrastrukturutvikling i lav- og mellominntektsland.