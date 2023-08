Trump innkalt som vitne i eget søksmål mot advokat

Donald Trumps tidligere advokat og fikser Michael Cohen, her avbildet i en tidligere sammenheng. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

NTB

Donald Trump innkalles for å avgi forklaring for retten i søksmålet han har anlagt mot sin tidligere advokat Michael Cohen.

Ekspresidenten krever 500 millioner dollar fra sin tidligere partner, har det framgått av rettsdokumentene i saken. Nå er han innkalt for å avgi vitneforklaring på et rettskontor i Miami 6. september, melder NBC News.

– Jeg gleder meg til å høre Donalds vitnemål under ed og bevise dette søksmålets useriøse natur, sier Cohen til kanalen.

Cohen vitnet for storjuryen i New York, som rett før påske reiste tiltale mot Trump på 34 punkter, i hovedsak knyttet til forfalskning av regnskap. Han ga også rett etter presidentvalget i 2020 ut boka «Disloyal», som ikke falt i god jord hos Trump.

Fox News erfarte i vår at Trump i søksmålet anklager Cohen for blant annet å ha brutt fortroligheten mellom klient og advokat og for urettmessig berikelse.

Cohen har tidligere erkjent seg skyldig i brudd på loven om valgkampfinansiering. Han ble i 2018 dømt til tre års fengsel.