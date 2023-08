FNs sikkerhetsråd fordømmer angrepet som drepte 54 i Pakistan

Slektninger og andre sørgende bærer kista til et av ofrene for terrorangrepet i regionen Bajur i Pakistan mandag. Foto: Mohammad Sajjad / AP / NTB

NTB

Medlemmene i FNs sikkerhetsråd fordømmer terrorangrepet mot et valgmøte i Pakistan i helga, og kaller det avskyelig og feigt.

Ekstremistgruppa IS har tatt på seg skylden for bombeangrepet i byen Khar nær grensa til Afghanistan, der 54 mennesker ble drept og nær 200 skadd søndag. Mandag kom Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward med en fordømmelse på vegne av sikkerhetsrådet.

– Medlemmene fordømmer på det sterkeste det avskyelige og feige selvmordsangrepet på et politisk møte i Bajur. Sikkerhetsrådet uttrykker sin dypeste sympati og kondolanser til ofrenes familier og til myndighetene i Pakistan, sier Woodward, og legger til at de håper de skadde kommer raskt på bedringens vei.

Sikkerhetsrådet ber alle stater om å samarbeide med Pakistans myndigheter for å sørge for at de ansvarlige blir tatt. IS uttalte mandag at det er de som står bak handlingen.

En selvmordsbomber detonerte eksplosiver inne i et tettpakket lokale der 400 medlemmer og støttespillere av det ytterliggående islamistiske partiet Jamiat Ulema-e-Islam holdt et folkemøte. En lokal leder i partiet er blant de drepte.

En talsperson for EUs utenrikssjef Josep Borrell sa mandag at det grusomme angrepet er et forsøk på å svekke demokratiet i Pakistan.

Mandag ble det holdt begravelsesseremonier for en rekke av de omkomne.