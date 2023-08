USA sier de ikke støtter angrep på russisk grunn

Talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet i USA, John Kirby, under en pressekonferanse i Det hvite hus 26. juli. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

USA verken oppfordrer eller bidrar til ukrainske angrep inne på Russlands territorium, sier Det hvite hus.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte nylig Russland og sa at krigen nå kommer til russisk jord.

Talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet i USA, John Kirby, sier til CNN at landet ikke oppfordrer til eller hjelper Ukraina med slike angrep.

Tre droner skal søndag ha blitt skutt ned over Moskva. Foreløpig har slike type angrep ikke medført store materielle skader, men Ukraina sier de vil øke innsatsen på russernes hjemmebane.

Nye droner skutt ned

Flere angrepsdroner ble skutt ned eller jammet over Moskva natt til tirsdag, ifølge myndighetene. En flyplass måtte stenges midlertidig.

– Flere droner ble skutt ned av antiluftskyts. En av dem fløy inn i det samme kontorbygget som tidligere har blitt truffet, skriver byens ordfører Sergej Sobjanin på meldingstjenesten Telegram.

Ordføreren sier at fasaden har fått ødeleggelser i 21. etasje, og at det er glasskader i et område på rundt 150 kvadratmeter. Han sier det ikke er meldt om noen personskade.

Flyplass ble stengt

Russlands forsvarsdepartement melder at en drone som falt ned i næringskomplekset Moskva City, ble elektronisk jammet, ifølge statseide Russia Today. De melder også at to droner ble skutt ned over de sørlige forstedene Odintsovo og Naro-Fominsk.

Vnukovo internasjonale flyplass, som ligger sørvest for sentrum av hovedstaden, måtte holdes stengt en kort periode etter droneangrepene. Noen fly måtte omdirigeres til andre flyplasser.