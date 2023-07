Britiske sanksjoner mot russiske dommere

NTB

Storbritannia innførte mandag sanksjoner mot to russiske dommere som har avvist en anke fra en opposisjonell med dobbelt britisk-russisk statsborgerskap.

Den opposisjonelle Vladimir Kara-Murza er blitt dømt til 25 års fengsel og tapte mandag ankesaken, melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Den 41 år gamle kritikeren ble fengslet i april og tiltalt for forræderi og andre lovbrudd.

Britiske myndigheter omtaler ankebeslutningen som politisk motivert og krever at Kara-Murza blir løslatt umiddelbart.

– Dette er desperat og grunnløst. Å avvise anken kan ikke rettferdiggjøres. Han burde bli satt fri straks, skriver statsminister Rishi Sunak på meldingstjenesten X, som tidligere het Twitter.

Storbritannia har innført sanksjoner mot to navngitte dommere ved tingretten i Moskva: Vitalij Belitskij og Jekaterina Mikhailovna Dorokhina. Det de måtte ha midler i britiske banker, er blokkert, og de selv er underlagt reisebegrensninger. Også to medlemmer av påtalemyndigheten og et såkalt ekspertvitne er blitt sanksjonert.

Kara-Murza er en av noen ganske få kjente russiske opposisjonelle som har valgt å bli i hjemlandet etter invasjonen i Ukraina. Han har flere ganger talt president Vladimir Putin midt imot.

– Kara-Murza har dobbelt statsborgerskap. Han blir rettsforfulgt av det russiske regimet for sine standpunkter mot krigen, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i London.

Kara-Murza ble pågrepet to måneder etter at krigen begynte. Han ble beskyldt for å ha spredd falsk informasjon om de væpnede styrker og ble erklært for å være utenlandsk agent. Tiltalen ble senere endret til forræderi.

Han ble anholdt bare timer etter at CCN sendte et intervju der Kara-Murza sa at Russland ble styrt av et regime med drapsmenn.