Junta hevder Nigers avsatte regjering har gitt klarsignal for franske angrep

Militærjuntaen i Niger hevder den avsatte regjeringen har gitt Frankrike tillatelse til å angripe militært for å sette fri landets avsatte president Mohamed Bazoum (bildet). Arkivfoto: Boureima Hama / AP / NTB

NTB

Kuppmakerne i Niger hevder landets avsatte regjering har gitt Frankrike klarsignal til å angripe presidentpalasset for å prøve å frigi president Mohamed Bazoum.

Påstanden ble fremsatt av oberst Amadou Abdramane, som er en av kuppmakerne, på en statlig fjernsynskanal mandag morgen. Han hevder at utenriksminister og fungerende statsminister i den avsatte regjeringen, Hassoumi Massoudou, har signert godkjenningen.

Den tidligere kolonimakten Frankrike har fordømt kuppet og krevd at Bazoum blir gjeninnsatt. Men utenriksminister Catherine Colonna avviser at Frankrike har lagt planer om en militær intervensjon i Niger.

– Det er feil, sier Colonna til kringkasteren BFM.

Militærjuntaen, som tok makten og sperret Bazoum inne i presidentpalasset forrige uke, har tidligere advart mot eventuelle utenlandske forsøk på å frigjøre den avsatte presidenten. Kuppmakerne sier det vil føre til blodbad og kaos.

Statskuppet har møtt fordømmelse verden over. Forrige uke varslet både Frankrike og EU at de innstiller alt sikkerhetssamarbeid med Niger og stanser all bistand til landet. Mandag fulgte Tyskland etter.

I motsetning til Frankrike har landene i den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas truet med militære maktmidler hvis ikke president Mohamed Bazoum gjeninnsettes.