Islamsk organisasjon kritiserer Sverige og Danmark

Den irakiske flyktningen Salwan Momika (i lyse klær) ble eskortert av politiet til et sted utenfor den irakiske ambassaden i Stockholm der han hadde tillatelse til å brenne et eksemplar av Koranen og det irakiske flagget 20. juli. Foto: Caisa Rasmussen/TT via AP / NTB

NTB

Organisasjonen for islamsk samarbeid er skuffet over Sverige og Danmarks håndtering av koranbrenningene i de to landene.