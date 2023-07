Det brennende lasteskipet utenfor Nederland er forsvarlig fortøyd

NTB

Det brennende lasteskipet som i snart en uke har ligger utenfor kysten av Nederland, er blitt tauet til et midlertidig fortøyningssted, melder myndighetene.

Lasteskipet med rundt 3.800 nye biler om bord har stått i brann siden 26. juli. Det befinner seg nå nord for de nederlandske øyene Ameland og Schiermonnikoog. Tauingen har fått skipet vekk fra de mest trafikkerte skipsleiene, og det ligger nå fortøyd i ly for vinden, opplyser Nederlands departement for infrastruktur og vannforsyning.

Under evakueringen ble det meldt om en omkommet person blant mannskapet som enten hoppet i sjøen eller ble hentet opp fra dekk med helikopter. Skipet Freemantle Highway er registrert i Panama, men eies av det japanske selskapet Shoei Kisen.

Hele mannskapet på 21 personer kom fra India. Charterselskapet K Line vil ikke gi opplysninger om hvilke bilmerker skipet fraktet. Det var på vei fra Bremerhaven til Singapore da brannen oppsto. Den foreløpige teorien er at batteriet i en av de 498 elbilene om bord eksploderte.