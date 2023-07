Danmark vil dempe konfliktnivået med muslimske land

OICs formann Hissein Brahim Taha sa til Danmarks utenriksminister at landet må gjøre tiltak for å forhindre nye koranbrenninger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Danmark er ivrig etter vennskap med muslimske land, sa utenriksminister Lars Løkke Rasmussen på telefon til Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC).

Løkke har snakket med lederen for OIC, Hissein Brahim Taha, opplyste organisasjonen søndag.

57 muslimske land er medlem av OIC. Utenriksministrene i landene skal mandag ha et digitalt møte for å drøfte koranbrenninger i Danmark og Sverige.

I samtalen mellom Løkke og Taha gjentok OIC-formannen budskapet om at Danmark må forhindre nye koranbrenninger.

– Ministeren uttalte at hans lands regjering fordømte fornærmelsen av den hellige Koranen og at regjeringen undersøker dette spørsmålet med stor interesse. Han understreker at hans land er ivrig etter å opprettholde vennskapsrelasjoner og samarbeid med medlemslandene i Organisasjonen for islamsk samarbeid, skriver OIC ifølge DR.

Løkke lovet søndag kveld at den danske regjeringen skal se på tiltak for å hindre koranbrenninger. Klokka 10 mandag skal utenrikskomiteen på Folketinget ha et møte med utenriksministeren om situasjonen.

Også Sverige har åpnet for å se på lovverket om koranbrenninger, skrev statsminister Ulf Kristersson på Instagram søndag.

Mandag planlegges nok en koranbrenning i Sverige, denne gangen utenfor Riksdagen i Stockholm.