OceanGate-grunnlegger vil skape koloni på Venus

Medgrunnleggeren av selskapet som var involvert i Titanic-ubåtkatastrofen planlegger å sende mennesker til Venus.

Tidligere i sommer forsvant en ubåt med fem mennesker om bord, mens den var på vei ned til skipsvraket til Titanic som ligger på bunnen av Atlanterhavet.

Et par dager senere fant letemannskapet vrakrester fra ubåten og det ble konkludert med at den hadde implodert noen timer etter nedstigningen til havbunnen.

Selskapet som eier ubåten, Oceangate, har i flere år arrangert slike turer for folk som ønsker å betale over 2,7 millioner kroner for å se skipsrestene av Titanic som sank for over 100 år siden.

Oceangate Expeditions ble grunnlagt i 2009 av Stockton Rush og Guillermo Söhnlein. I 2013 overtok Rush det fulle eierskapet over selskapet. Han var blant de fem døde passasjeren i ubåten.

Söhnlein derimot, leder nå et selskap som planlegger å sende mennesker til Venus.

Se video: Ubåten ble styrt av Xbox-kontroll

Your browser doesn't support HTML5 video. Tiden løper ut for savnet ubåt: Ble styrt av Xbox-kontroll Les mer Lukk

«Hvorfor ikke?»



Söhnlein, grunnlegger av og styreformann i selskapet Humans2Venus, sier i et intervju med The Insider at han håper å være vertskap for en koloni på 1000 mennesker på planeten Venus innen 2050.

– Glem OceanGate. Glem Titan. Glem Stockton. Menneskeheten kan stå på randen av et stort gjennombrudd uten å dra nytte av det, fordi vi som art kommer til å bli stengt ned og presset tilbake til status quo, sier Söhnlein.

– Det er ambisiøst, men jeg tror også det er fullt mulig innen 2050.

Venus er den varmeste planeten i vårt solsystem. The Insider skriver at atmosfæren på Venus er full av karbondioksid, overflatetemperaturen kan smelte bly, og det regner svovelsyre fra skyene på planeten. Atmosfæretrykket er også mer enn 90 ganger så høyt som på jorden.

Medgrunnlegger av OceanGate, Guillermo Söhnlein, ønsker å sende mennesker til Venus innen 2050. Les mer Lukk

Til tross for dette er Söhnlein optimistisk for ideen om å danne en koloni. Han viser til forskning som tyder på at det finnes av flik av Venus-atmosfæren der mennesker teoretisk sett kan overleve fordi temperaturen er lavere og trykket mindre intenst.

Planen til Söhnlein er en flytende koloni, som kan romme 1000 mennesker, i denne delen av atmosfæren.

På spørsmålet om hvorfor akkurat Venus, skriver selskapet til Söhnlein, Humans2Venus, på sin nettside: «Hvorfor ikke?».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sjef og medgrunnlegger av OceanGate, Stockton Rush, i ubåten «Antipodes» i 2013. Rush var en av fem som omkommet ombord ubåten «Titan» tidligere i sommer. Les mer Lukk

Kritikk for sikkerhet

Det tidligere selskapet til Söhnlein, OceanGate, har fått mye kritikk for mangelen på reguleringer av ekspedisjoner slik som i ubåt-ulykken tidligere i sommer. Blant annet har James Cameron, regissøren av filmen Titanic fra 1997, kritisert OceanGate og direktøren Stockton Rush, for å ignorere sikkerhetsvarsler.

Söhnlein har imidlertid slått tilbake mot kritikken og forsvart sin tidligere kollega og forretningspartner. Både Rush og Söhnlein har tidligere hevdet at store hensyn til sikkerhet forhindrer innovasjon og vitenskapelig utvikling.

– Jeg synes ikke det bør ha en negativ klang, for man kan nesten argumentere for at det er et kritisk element i menneskehetens videre utvikling, sier Söhnlein til The Insider.

– Hvis vi ikke hadde hatt folk som dette, hadde vi sannsynligvis fortsatt sittet i huler.