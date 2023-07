Trump skal ha brukt 40 millioner dollar på advokater bare i år

NTB

40 millioner dollar er summen Donald Trumps organisasjon ventes å rapportere at den har brukt på advokatregninger hittil i 2023.

Trump-organisasjonen Save America skal melde inn regnskapstall mandag.

Her vil det framkomme blant annet hva de har hatt av juridiske utgifter for ekspresidenten og hans støttespillere, melder The Washington Post , som siterer anonyme kilder på beløpet, som tilsvarer over 400 millioner norske kroner.

De skriver at dette er organisasjonens største utgiftspost og mer enn kampanjen dro inn i inntekter i andre kvartal. Hvis summen stemmer, har organisasjonen brukt rundt 56 millioner dollar på advokatutgifter etter Trump gikk av som president.

New York Times (NYT) melder at den politiske organisasjonen har prøvd å få refundert 60 millioner dollar de har gitt til en annen organisasjon som støtter Trumps forsøk på gjenvalg i 2024. Dette kan antyde problemer med likviditeten for Trumps kampanje.

Donald Trumps talspersoner har ikke villet kommentere de konkrete tallene. Kampanjetalsmann Steven Chang framholder imidlertid overfor NYT at det er nødvendig å betale advokatregninger også for andre enn Trump. Han hevder at landets justisdepartement oppretter grunnløse saker mot uskyldige amerikanere fordi de har jobbet for Trump.

Ekspresidenten selv har juridiske floker å løse på flere fronter. Forrige uke utvidet USAs føderale påtalemyndighet tiltalen mot ham i den mye omtalte dokumentsaken.