Minst 42 drept i selvmordsangrep mot politisk møte i Pakistan

NTB

Minst 42 personer er drept og mange såret i et selvmordsangrep i nordvest-Pakistan søndag. Bomben gikk av på et møte for et radikalt islamistisk parti.

– Rundt 130 sårede mennesker er sendt til sykehus, sier den lokale legen Faisal Khan, som bekrefter at minst 40 personer har mistet livet i angrepet.

En talsmann for redningstjenesten sier at tilstanden er kritisk for flere av de sårede og at dødstallet trolig kommer til å stige ytterligere. Helseminister i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, Riaz Anwar, bekrefter at det er snakk om et selvmordsangrep.

Angrepet skjedde søndag i utkanten av byen Khar i distriktet Bajur, som grenser til Afghanistan. Bomben eksploderte inne i et tettpakket lokale der 400 medlemmer og støttespillere av partiet Jamiat Ulema-e-Islam holdt et valgmøte.

– Lukt av menneskekjøtt

– Mens vi ventet på at ledelsen i partiet skulle ankomme, hørte vi plutselig et stort smell, sier den 24 år gamle støttespilleren Sabeeh Ullah, som brakk armen i angrepet, til AFP.

– Jeg ble liggende på bakken ved siden av noen som hadde mistet armer og bein. Luften var fylt med lukten av menneskekjøtt, sier han.

Partiet ledes av den fundamentalistiske islamistiske politikeren Maulana Fazlur Rehman. Han er med i Pakistans samlingsregjering og regnes som en tilhenger av Taliban-styret i nabolandet Afghanistan. Han har tidligere overlevd minst tre angrep, men det er ikke kjent om Rehman var til stede på møtet søndag.

Tidligere IS-mål

Partiets talsmann Hafiz Hamdullah bekrefter at en lokal leder er drept og at to pakistanske parlamentsmedlemmer er blant de sårede.

Pakistanske Taliban (TTP) fordømmer søndagens selvmordsangrep. Dette er en gruppering som sverger troskap til Taliban i Afghanistan, men som ikke er direkte underlagt regimet i nabolandet. Ekstremistgruppa IS er aktive i regionen og har tidligere rettet angrep mot sikkerhetsstyrker og sivile, men det er ikke fastslått at søndagens angrep var en IS-aksjon.

En lokal gren av IS har tidligere utført angrep mot Jamiat Ulema-e-Islam og anklaget det islamistiske partiet for å være «hyklersk», ettersom de også støtter militæret og det IS mener er «fiendtlige regjeringer».

Det har vært økende vold fra islamistiske ekstremister i forkant av valg i Pakistan siden 2008.