Brennende lasteskip blir tauet mot trygg fortøyning

NTB

Tauingen av det brennende skipet utenfor kysten av Nederland kom i gang søndag kveld. Kraftig vind i Nordsjøen har forsinket arbeidet.

Departementet for infrastruktur og vannforsyning opplyste tidligere på dagen at Freemantle Highway foreløpig ikke ville bli flyttet på grunn av sterk sørvestlig vind. Men vindforholdene ble bedre, og tauingen vekk fra øya Terschelling begynte i kveldingen.

Meningen er at skipet skal taues til et sted som gir trygg fortøyning ved øya Schiermonnikoog østover i Vadehavet. Operasjonen blir betegnet som risikofull ettersom det fortsatt brenner i skipet, og det stadig er fare for at det bryter sammen og synker.

Spesialbåter for oppsamling av eventuelle oljeutslipp ligger hele tiden tett ved det brennende skipet. Flere taubåter følger også arbeidet. Lasteskipet skal etter planen fortøyes 16 kilometer nord for øya Schiermonnikoog inntil en permanent havn er funnet. Tauingen er anslått å ta mellom 12 og 14 timer.

Redningsmannskapene klarte lørdag å få festet nok en tauekabel til skipet som frakter 3.783 biler, hvorav 498 elektriske. Skipet var på vei fra Bremerhaven til Singapore da brannen oppsto. Brannmannskapene valgte ikke å slukke brannene med vann av frykt for at det 200 meter lange skipet skulle bli ustabilt med store vannmengder om bord.

Brannen brøt ut ved midnatt natt til onsdag mens skipet befant seg 27 kilometer fra øya Ameland nord i Nederland.

Ulykken skjedde ikke så langt fra øya Ameland, en av en rekke frisiske øyer med et svært sårbart økosystem. Øya ligger i Vadehavet, et 500 kilometer langt område som strekker seg fra Nederland til Esbjerg på den danske vestkysten.