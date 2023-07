Taliban brenner opp instrumenter i Afghanistan

NTB

Afghanske moralmyndigheter tente i helgen opp bål med beslaglagte musikkinstrumenter i Herat-provinsen. Taliban definerer musikk som umoralsk.

Lederen for regionkontoret til moral- og sedelighetspolitiet, Aziz al-Rahman al-Muhajir, sier at musikk ødelegger moralen og bidrar til å føre ungdommen på villstrå.

Siden Taliban kom til makten i Afghanistan i august 2021, har de systematisk innført lover og regler som gjenspeiler deres dogmatiske versjon av Islam, blant annet forbud mot framføring av musikk offentlig.

Under lørdagens bålfest gikk instrumenter for tusenvis av kroner opp i røyk, mange av dem samlet inn fra bryllupslokaler inne i Herat. En gitar ble flammenes rov, det samme ble to andre strengeinstrumenter, et munnspill og et sett tablatrommer, så vel som forsterkere og høyttalere.

Kvinner og jenter har i all hovedsak båret byrden ved de nye reguleringene og får ikke vise seg utendørs under å dekke til hår og hals. Tenåringsjenter og kvinner er utestengt fra skoler og universiteter og har forbud mot å gå i parker, på lekeplasser og på trengingssentre.

I forrige uke ble flere tusen skjønnhetssalonger stengt over hele landet med begrunnelsen at behandlinger der er altfor kostbare og samtidig uislamsk.