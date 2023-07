Zelenskyj sier krigen kommer til russisk jord

NTB

President Volodymyr Zelenskyj advarer Russland om at krigen nå kommer til russisk jord. Tre ukrainske droner ble søndag skutt ned over Moskva.

– Gradvis vender krigen tilbake til russisk territorium. Dette er en uunngåelig, naturlig og absolutt rettferdig prosess, sa Zelenskyj under et besøk til byen Ivano-Frankivsk vest i Ukraina.

Presidenten sa at Ukraina blir stadig sterkere, men at landet må forberede seg på nye angrep mot strømforsyningen og annen infrastruktur til vinteren.

– Akkurat som i fjor må vi alle være klar over at russiske terrorister fortsatt kan angripe vår energisektor og kritiske anlegg denne vinteren, sa Zelenskyj. Han la til at forberedelser på alle muligheter ble drøftet under besøket i Ivano-Frankivsk.

Tre droner skutt ned

Det russiske forsvarsdepartementet oppgir at én drone ble skutt ned i utkanten av Moskva søndag, mens to andre ble avledet med «elektronisk krigføring» – eller jamming – hvorpå de traff to kontorbygg i Moskvas forretningsstrøk.

Meldingene om angrepet kom i morgentimene søndag. En person er meldt skadd og en av de fire flyplassene i Moskva-området, Vnukovo-flyplassen, ble stengt i en kort periode. Det ble også luftrommet over den russiske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Flygninger ble omdirigert til andre flyplasser, men ved 5.30-tiden ble det meldt at flytrafikken var i gang igjen.

Departementet: Tre droner

Moskva-ordfører Sergej Sobjanin opplyser at to bygninger ble rammet.

– Fasaden på to kontorbygg i byen har fått ubetydelige skader. Det er ingen ofre eller sårede, skriver han på meldingstjenesten Telegram.

Nyhetsbyrået TT, som siterer den uavhengige russiske nettavisen The Insider, skriver at det skal være snakk om skyskraperen «Moskva City», der flere russiske departementer har sine kontorer. Blant annet skal industri- og handelsdepartementet, departementet for digital utvikling og departementet for økonomisk utvikling holde til der.

Forsvarsdepartementet kaller hendelsen «et forsøk på terrorangrep fra regimet i Kyiv».

Høyblokker truffet

Ifølge det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Tass ble en sikkerhetsvakt skadd i bygningen Oko-2, vest i Moskva. Glassfasaden fra første til fjerde etasje skal være ødelagt.

En drone skal også ha rammet en bygning med 50 etasjer i IQ-kvartalet, som ligger i det samme området. Resten av bygningen meldes å være evakuert, i tillegg til flere andre bygninger i nærheten.

Dette er tredje natt denne uka at det meldes om droneangrep mot Moskva. Natt til fredag opplyste forsvarsdepartementet at en ukrainsk drone ble skutt ned før den nådde målet sitt nær Moskva. Natt til mandag ble det også meldt at droner på vei mot Moskva var stanset, men at to bygninger fikk skader.

– Sivil drept nordøst i Ukraina

Russland hevder også å ha avverget et ukrainsk forsøk på å angripe Krim-halvøya med 25 droner søndag morgen.

I en melding fra forsvarsdepartementet står det at 16 droner ble ødelagt av det russiske luftforsvaret, mens ni andre ble utsatt for jamming og landet i Svartehavet. Ingen skal ha blitt skadd.

Krim-halvøya er ukrainsk territorium, men ble okkupert og annektert av Russland i 2014. Ukrainske myndigheter har flere ganger sagt at de vil kjempe for å gjenerobre halvøya.

Lørdag kveld ble minst en sivil person drept da en russisk rakett traff en utdanningsinstitusjon i byen Sumy, nordøst i Ukraina, ifølge ukrainsk politi. Fem personer er meldt såret i angrepet.

Bygningen ble ødelagt i en eksplosjon rundt klokka åtte på kvelden, melder kringkasteren Suspilne.