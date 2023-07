WSJ: Saudi-Arabia skal være vert for Ukraina-møte

En innbygger i den ukrainske havnebyen Odesa i ruinene etter en bygning som forrige helg ble ødelagt i et russisk rakettangrep. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

NTB

Saudi-Arabia skal neste helg være vert for et Ukraina-møte der opptil 30 land skal delta. Både vestlige, asiatiske, afrikanske og latinamerikanske land deltar.

Det er den amerikanske avisen Wall Street Journal som søndag melder om møtet i Jeddah 5. og 6. august. Ukraina er invitert, men ikke Russland.

Ifølge ikke navngitte diplomater er det ventet at utsendinger fra India, Brasil, Indonesia, Egypt, Mexico, Chile og Zambia kommer til å delta. USA og Europa håper ifølge avisen at samtalene kan bidra til å øke den internasjonale støtten til fredsbetingelser som gagner Ukraina, ikke Russland.

Russland hevder å ville forhandle om en fredsavtale, men vil at Ukraina aksepterer de «nye realitetene» på bakken, det vil si at Russland beholder kontrollen over okkuperte områder. Ukraina krever på sin side at alle russiske soldater forlater ukrainsk territorium før det er aktuelt å forhandle.

Polen, Storbritannia, Sør-Afrika og EU er blant dem som har bekreftet at de deltar. Det er også ventet at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan kommer til å delta.