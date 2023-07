Putin: Avviser ikke samtaler med Ukraina

Russland president Vladimir Putin under møtet med afrikanske ledere i St. Petersburg. Foto: Donat Sorokin / Tass / AP / NTB

NTB

Russlands president Vladimir Putin sier at han ikke avviser å ha samtaler med Ukraina og at både kinesiske og afrikanske initiativ kan gi grunnlag for fred.