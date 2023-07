Polen frykter Wagner-soldater i forkledning ved grensen

NTB

Polens statsminister Mateusz Morawiecki er bekymret for hva Wagner-gruppen kan gjøre og sier situasjonen ved den polske grensen blir mer og mer farlig.

Morawiecki sier 100 leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen har rykket nærmere den belarusiske byen Hrodna like ved grensen til Polen.

– Situasjonen blir mer og mer farlig, sier han på en pressekonferanse lørdag.

Videre påstår statsministeren at Wagner-soldater sannsynligvis vil kle seg ut som belarusiske grensevakter for å hjelpe ulovlige migranter inn på polsk territorium i et forsøk på å «destabilisere Polen». Han hevder til og med at de kan prøve å lure seg inn i landet under dekke av å være migranter.

– De vil sannsynligvis prøve å ta seg inn i Polen ved å utgi seg for å være ulovlige migranter, og dette utgjør en ekstra stor trussel, sier Morawiecki.

Polen har gjentatte ganger uttrykt bekymring for Wagner-gruppens økte tilstedeværelse i Belarus.