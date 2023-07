Klimaaksjon førte til trafikkork ved Brennerpasset i Østerrike

NTB

Demonstranter fra aksjonsgruppa Letzte Generation (Den siste generasjon) forårsaket trafikkork gjennom Brennerpasset i Østerrike lørdag morgen.

Ifølge politiet i Tirol blokkerte sju aktivister kjørebanen mot Italia i morgentimene lørdag, noe som førte til en fire kilometer lang trafikkork.

Blokaden ble imidlertid opphevet innen en time. Trafikkaoset førte likevel til gnisninger mellom sinte bilister og demonstranter, ifølge en talsperson fra det tyrolske politiet.

Brennerpasset er det laveste fjellpasset over Alpenes hovedkam og derfor en av de viktigste trafikkforbindelsene mellom det nordlige Europa og Italia.

Letzte Generation sier de gjennomførte trafikkaksjonen for å kreve at myndighetene i Østerrike følger anbefalingene fra det østerrikske klimarådet. I fjor krevde blant annet et regjeringsoppnevnt innbyggerforum at motorveien gjennom Brennerpasset i stedet skulle være en jernbanestrekning.