Hizbollah-leder ber muslimer straffe koranskjendere hvis muslimske land ikke reagerer

NTB

Lederen for Hizbollah i Libanon ber muslimer straffe koranskjendere hvis ikke myndighetene i muslimske land reagerer sterkt mot land som tillater skjendingen.

Uttalelsene fra Hassan Nasrallah ble lørdag gitt i en videotale til titusener av sjiamuslimer som var samlet i forstedene sør for Beirut for å markere høytiden ashura.

I talen retter han skarp kritikk mot nylige tilfeller av koranbrenning og andre skjendinger av muslimenes hellige bok i Sverige og Danmark.

Han sa også at muslimer bør følge med på hva som blir resultatet av et møte som Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) skal holde i Bagdad mandag.

Der skal de 57 medlemslandene diskutere en felles respons på koranskjendingene, som har skapt sterke følelser blant mange muslimer.

Nasrallah mener at OIC må sende et sterkt signal om at landene kommer til å bli boikottet hvis koranskjendingen fortsetter. Hvis reaksjonene fra muslimske regjeringer uteblir, bør folk ta saken i egne hender, fastslo han.

Fredag ble det kjent at svensk politi har mottatt tre nye søknader om brenning av Koranen i løpet av de to neste ukene. Blant annet er det søkt om å brenne Koranen utenfor den iranske ambassaden i Stockholm 3. august. De to andre søknadene gjelder aksjoner 10. august.