Australia: – Saken mot Assange har pågått for lenge

NTB

Saken mot den fengslede Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange har pågått for lenge og må løses, sier Australias utenriksminister Penny Wong.

Uttalelsen kom etter at Wong og USAs utenriksminister Antony Blinken møttes på et amerikansk-australsk ministermøte i Brisbane lørdag.

Ifølge Wong har den australske regjeringen gjort det klart overfor amerikanerne at Australia vil ha en avslutning på saken.

Assange er australsk statsborger. Han har siden 2019 sittet fengslet utenfor London. Før dette tilbrakte han flere år i Ecuadors ambassade i London for å unngå utlevering til Sverige i forbindelse med overgrepsanklager, som nå er henlagt. Assange fryktet at han kom til å bli sendt videre til USA.

USA har krevd ham utlevert for å stille ham for retten for blant annet spionasje i forbindelse med at Wikileaks lekket hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter. Blir han kjent skyldig, risikerer han opptil 175 års fengsel.

Blinken bekreftet på pressekonferansen at saken ble tatt opp på lørdagens møte, men han ga ingen signaler om at USA vil henlegge saken mot Assange.