Varsel om boikott når Ungarn skal stemme over svensk Nato-medlemskap

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg (til venstre) sammen med Ungarns president Viktor Orban under Nato-toppmøtet i Vilnius. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB

NTB

Det ungarske regjeringspartiet Fidesz har varslet at det vil boikotte mandagens avstemning om hvorvidt Sverige skal slippes inn i Nato.

Ifølge tidsplanen til den ungarske nasjonalforsamlingen skal det holdes avstemning om svensk Nato-medlemskap mandag ettermiddag.

Men lørdag melder den ungarske avisen HVG at regjeringspartiet planlegger boikott. Det kan føre til at møtets dagsordenen ikke blir godkjent. Ifølge avisen er det «nesten sikkert» at det ikke blir noen avstemning, skriver Aftonbladet.

Ungarn har siden Nato-toppmøtet i begynnelsen av juli opplyst at landet kommer til å si ja til et svensk Nato-medlemskap.

Også Tyrkia ga under møtet i Vilnius grønt lys til svensk Nato-medlemskap, men det er den tyrkiske nasjonalforsamlingen som har siste ord i saken. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har krevd at Sverige iverksetter en rekke tiltak mot «terrorisme», blant annet ved å utlevere flere kurdere og andre eksil-tyrkere.

Nasjonalforsamlingen i Ankara har sommerferie fram til oktober.

Det mangler kun ratifisering fra de to landene før Sverige kan bli Nato-medlem.