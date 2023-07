Håp om berging av brennende skip utenfor Nederland

NTB

Brannen om bord på et stort lasteskip ved Nederland har avtatt. Trolig vil det kunne berges i løpet av helgen.

Det opplyser Rijkswaterstaat, det nederlandske vanndirektoratet, lørdag. Planen er nå å taue skipet til en midlertidig ankerplass nord for øya Schiermonnikoog, trolig i løpet av helgen. Deretter skal det taues til en havn, men hvilken er ennå ikke bestemt.

Bergingen er beregnet å ta cirka tolv timer.

For første gang siden brannen brøt ut tirsdag, har bergingsmannskaper tatt seg om bord. De har fått på plass en mer robust ordning for tauing.

– Dette gjør det lettere å flytte på skipet og å holde det under kontroll, sier kystvaktens talsperson.

Mindre intens

Brannen er nå mindre intens, og temperaturen om bord har sunket, opplyste en talsperson for kystvakten sent fredag.

Skipet, som er lastet med nærmere 3800 biler, ligger nå rolig rundt 17 kilometer nord for øya Terschelling og holdes på plass av en taubåt.

Det er fortsatt intakt under vannlinjen, ifølge kystvakten. Besetningen ble evakuert fra skipet tirsdag, men én person har omkommet.

Frykter oljeutslipp

I forbindelse med brannen har det vært frykt for at skipet kommer til å synke og forårsake en større miljøkatastrofe.

Vadehavet, som ligger langs kysten av Nederland, Tyskland og Danmark, er bare noen kilometer unna. Det er et svært sårbart og grunt havområde, som er viktig for millioner av trekkfugler. Det biologiske mangfoldet består av over 10.000 plante- og dyrearter, og området står på Unescos verdensarvliste.

500 elbiler

Først ble det meldt om 25 elbiler om bord i skipet, men det dreier seg om 500, melder det nederlandske nyhetsbyrået ANP.

Det er usikkert hva det betyr for slukkingen, men batteriene i elbiler gjør disse vanskeligere å slukke. Eksperter har spekulert på om at brannen startet i en elbil, men dette er ikke bekreftet.

Også det totale antallet biler om bord er oppjustert, fra om lag 3000 til nærmere 3800.