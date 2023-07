Derfor dukket Prigozjin opp på Russland-Afrika-toppmøtet mener analytikere

En ekspert mener at Jevgenij Prigozjins tilstedeværelse kan være en del av et forsøk på å berolige afrikanske ledere.

Lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, ble angivelig fotografert på Russland-Afrika-toppmøtet i St. Petersburg, Russland, bare uker etter at han skulle gå i eksil på grunn av Wagner-gruppens opprør forrige måned.

Bilder av Prigozjin sammen med afrikanske tjenestemenn spredte seg raskt på russiske sosiale medier, og flere militærbloggere uttrykte overraskelse over at han var til stede.

Noen analytikere mener Prigozjins retur til Russland sannsynligvis ble godkjent, om ikke beordret, av Putin på grunn av Wagner-gruppens operasjoner i Afrika, skriver Newsweek.

– Putin trenger Prigozjin for øyeblikket for å forfølge russiske interesser i Afrika, interesser som konkurrerer med Vesten innen sikkerhetssamarbeid, gruvedrift og energi. Til tross for ulempene med et væpnet opprør forrige måned, er Prigozjin fortsatt en del av disse elementene av russiske statsinteresser, sier William Reno, professor i statsvitenskap.

Lav deltakelse

Putin har fått kritikk på grunn av det lave antallet afrikanske ledere som deltar på toppmøtet, kun 17 afrikanske statsoverhoder reiste til Russland, sammenlignet med 43 statsoverhoder som deltok på toppmøtet i 2019.

Kritikere sier at den lave deltakelsen er et eksempel på Russlands isolasjon på grunn av krigen i Ukraina. Andre mener at noen ledere kan ha bestemt seg for å hoppe over toppmøtet på grunn av Putins beslutning om å avslutte kornavtalen.

Slutten på kornavtalen, som tillot Ukraina å eksportere korn til sjøs under krigen med Russland, har ført til bekymringer om global matsikkerhet. Putin har prøvd å berolige sine afrikanske allierte ved å tilby dem gratis korn.

Vil berolige

De siste årene har Putin økt innsatsen for å bygge nærmere forhold til afrikanske land, og synet av Prigozjin på toppmøtet kan være en refleksjon av det målet, mener professor Mark N. Katz.

– Jeg tror at Prigozjins tilstedeværelse på Russland-Afrika-toppmøtet først og fremst er for å «berolige» afrikanske regjeringer hvor det er en Wagner-tilstedeværelse, at Wagner-gruppen vil bli i disse landene som hovedagent for russisk regjeringshjelp til dem, sier Katz.

Om bildet av Prigozjin, forteller Katz at «beskjeden, om noen, rettet mot russisk publikum ser ut til å være at Wagner-gruppen fortsatt arbeider i Afrika, med Putins velsignelse».