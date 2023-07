Etter 100 års forbud vil det snart bli mulig å svømme i Seinen

OL i Paris vil gjøre det trygt å svømme i Seinen.

26. juli 2024, om nesten nøyaktig ett år, åpnes sommer-OL i Paris 2024.

De franske arrangørene har ambisiøse planer for sportsarrangementet, og de kaller åpningsseremonien for den mest spektakulære åpningen gjennom tidene.

For første gang skal nemlig ikke åpningsseremonien foregå på en stadion. I stedet planlegger arrangørene for en åpningsseremoni gjennom hjertet av Paris; på og langs Seinen, den historiske elven som deler Paris.

Ifølge arrangørene, kan minst 600.000 mennesker se åpningsseremonien langs elva. Dette er syv ganger flere enn det den største stadion i Frankrike kan romme.

I tillegg ønsker arrangørene at den tidligere sterkt forurensede Seinen kan brukes for svømmekonkurranser.

Derfor vil franske myndigheter investere 1,4 milliarder euro for å rense opp elven.

100 års forbud



Elven som renner gjennom Paris har vært en sentral del av byen siden den ble grunnlagt av romerne.

The Time skriver at det var langs elvebredden at kjøpmennene i middelalderen slo seg ned og skapte en by som til slutt overskygget rivaler som Lyon og Marseille. Det var også langs elvebredden at verdens fremste arkitekter konstruerte Eiffeltårnet, Notre Dame-katedralen og museene Louvre og Orsay – monumenter som hvert år trekker millioner av besøkende til hjertet av Paris.

Da den franske hovedstaten sist arrangerte OL i år 1900, ble Seinen brukt for svømmekonkurransene. I århundrer har også parisere hatt mulighet til å bade i elven. I 1923 ble det imidlertid forbudt å svømme i elva av hensyn til forurensing og sikkerhet.

En mann går forbi en tavle som teller ned til 26.juli, 2024, dagen de olympiske leker i Paris offisielt åpner.

Forverret vanntilstand

I flere århundrer har Seinen også blitt utsatt for diverse handlinger som har forverret vanntilstanden i elva.

Blant annet ble likene av dem som ble drept i religionskrigene mellom protestanter og katolikker på 1500-tallet kastet i Seinen, og i 1961 ble flere titalls demonstranter kastet ut i elven og druknet mens de deltok på en demonstrasjon mot Frankrikes krig i Algerie.

I tillegg har flere TV-er, motorsykler og andre store gjenstander blitt dumpet i elva. Likevel er nok den største kilden til forurensing dumpingen av utallige tonn avløpsvann – både fra husholdninger og industrier.

Ett av hovedutfordringene til Paris har vært 1800-tallets «single-system»-avløpsinfrastruktur, som forener avløpsvann med regnvann fra gatene, ifølge BBC.

Vanligvis renner regnvann gjennom tunneler under gatene til renseanlegg i utkanten av byen, men når det regner veldig mye ledes overskuddet av vann ut i Seinen.

I 2016 presenterte ordføreren i Paris, Anne Hildalgo, sitt vinnende bud for at Paris kan arrangere OL i 2024 med et løfte om at byen skulle gjennomgå en drastisk miljøoppgradering.

En viktig del av budet hennes var å gjøre det mulig for OL-utøverne å svømme i elven, slik de gjorde da Paris arrangerte sitt første OL i 1900. Tanken er at en ren elv for befolkningen skal være del av arven etter OL.

Flere fiskearter er tilbake

For at vannstilstanden i Seinen skal bli god nok til at det er trygt å svømme i elva, har franske myndigheter investert 1,4 milliarder euro i et rensesystem som skal begrense mengden ubehandlet vann som slippes ut i elven.

En del av løsningen på dette problemet har vært å bygge et underjordisk reservoar som skal lagre overflødig vann ved kraftig regnvær. Regnvannsbassenget – som er stort nok til å romme vann fra 20 olympiske svømmebasseng – blir nå bygget i sentrum av Paris, nærme Austerlitz stasjon.

Arbeidere som jobber på det underjordiske renseanlegget som skal gjøre Seinen ren og trygg for bading.

Så langt ser tiltaket ut til å fungere. CNN skriver at analyser som ble utført i begynnelsen av juni, viste «utmerkede resultater» på vannkvaliteten.

Det har til og med vært en tilbakekomst av ulike fiskearter som ikke kunne overleve i elva før denne prosessen startet.

Ett år etter at lekene er over, vil offentligheten også få mulighet til å bade i den berømte elva. Tre steder langs Seinen skal bli åpnet for publikum som ønsker å ta en dukkert.

Ordføreren i Paris sier til CNN at planen om å rense elva også er en del av et større arbeid for å tilpasse byen til fremtidige utfordringer.

– Målet med denne oppryddingen av Seinen er å tilpasse byen til klimaendringene.

– Seinen er en korridor for biologisk mangfold og en kilde til avkjøling om sommeren, sier Hidalgo og la til at antallet fiskearter har økt fra to til over 30 de siste årene på grunn av oppryddingen.