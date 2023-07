Familien ville leve «off the grid» og flyttet ut i villmarken – nå er alle døde

– Du kan ikke gå på internett og se videoer om hvordan du kan leve «off the grid», og så faktisk gjøre det, sier stesøster.

To søstre i 40-årene, Rebecka og Christine, og Rebeckas barn (14), ble funnet døde av en forbipasserende turgåer i Rocky Mountains.

Rebecka skal, ifølge etterforskere og familien, ikke ha likt hvordan verden utviklet seg, og ønsket å flytte ut i villmarken for å leve «off the grid».

– Hun trodde det ville være bedre om hun, sønnen og Christine var alene, forteller Rebeckas stesøster.

Det skriver BBC.

Sultet

En rettsmedisiner rapporterte tidligere denne uken at gruppen mest sannsynlig hadde dødd av enten sult eller kulde.

De tre ble funnet ved en camp som det så ut til at de hadde satt opp på sommeren, og bodd i frem til de døde da vinteren kom.

Det virker som gruppen hadde prøvd å bygge noe som kunne gi dem ly, men at de hadde gitt opp da vinteren kom, og bestemt seg for å fortsette å bo i teltet.

– Jeg lurer på om vinteren kom raskt og plutselig var de bare i overlevelsesmodus i teltet, sier rettsmedisineren i Gunnison, Michael Barnes til nyhetsbyrået AP.

To av likene ble funnet i teltet, mens en kropp lå utenfor.

Var ikke forberedt

Stesøsteren forteller at de to søstrene ikke hadde noen erfaring med å bo i villmarken. De skal ha sett videoer på internett for å forberede seg på deres nye liv.

– Du kan bare ikke gjøre det. De døde av sult fordi de ikke var forberedt, sier hun.

– De hadde med seg mye litteratur om friluftsliv og sanking og sånt. Men det så ut som de hadde kjøpt forsyninger i en matbutikk, forteller Barnes.

Tidlig i august kom gruppen innom stesøsterens hjem for å si ha det.

– Vi prøvde å stoppe dem, men de ville ikke lytte. De hadde bestemt seg, sier stesøsteren.