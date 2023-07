Demens: Sterke bevis for at depresjon øker sjansen

Denne studien får deg til å ville ta vare på din mentale helse.

Over 40 år og nesten 1,5 million dansker senere er konklusjonen til forskerne klar: En depresjonsdiagnose i voksen alder kan mer enn doble sjansene dine for demens når du blir eldre.

Det melder CNN, som omtaler en ny studie publisert i tidsskriftet JAMA Neurology på mandag.

Ny link mellom diagnosene

Det har lenge vært kjent at depresjon kan være et tegn på demens, men den nye studien, som har mer enn 1,4 millioner dansker mellom 1977 og 2018 som observasjonsgrunnlag, har altså avdekket en risiko for at depresjon også kan være en viktig faktor for å i det hele tatt få demens:

– Våre resultater gir derfor sterke bevis på at depresjon ikke bare er et tidlig symptom på demens, men også at depresjon øker risikoen for demens.

Det sier epidemiolog og fastlege, Doktor Holly Elser, ifølge CNN.

Forskerne, med Elser i spissen, kategoriserte folk ut fra om de hadde en depresjonsdiagnose eller ikke, og fulgte dem videre i livet for å se forekomsten av demens blant dem når de ble eldre.

Etter å ha kontrollert for andre forhold som for eksempel utdanning, diabetes og bipolar lidelse, konkluderte studien med at det faktisk er en sammenheng mellom å bli diagnostisert med depresjon, også tidlig og midt i livet, med risikoen for demens.

Forskjell på kvinner og menn

Det oppsiktsvekkende funnet fører samtidig med seg nye spørsmål for fremtidig forskning – og noen kritiske bemerkninger.

For det første påpeker Elser at man ennå ikke har svarene på om det kan være andre delte risikofaktorer ved de to diagnosene som oppstår tidligere i livsløpet, eller hvilke faktorer som linker de to diagnosene sammen.

For eksempel kan det tenkes at depresjon kan gjøre at man endrer helseatferd, som igjen kan føre til økt risiko for demens, forklarer hun til CNN.

Doktor Natalie Marchant, førsteamanuensis ved avdelingen for psykiatri ved University College London, påpeker også at man har ennå til gode å forstå hvorfor linken mellom de to diagnosene var sterkere hos menn enn kvinner.

– Det underbygger ideen om at vi må rutinemessig vurdere risikofaktorer for demens hos menn og kvinner separat fordi det kan være forskjellige mekanismer involvert, sier hun til CNN.

Marchant, som ikke er involvert i arbeidet med studien, advarer i tillegg om at, til tross for en sterk mengde data og analyse, mangler studien observasjoner av blant annet genetiske data.

Gjør det uansett!

Det er også uklart hvilken effekt det har å behandle depresjonen.

Det kan jo gå bra og!

Ifølge CNN observerte studien blant annet ingen endring i risikoen for demens, med eller uten medisinering med antidepressiva innen seks måneder etter depresjons-diagnosen.

Elser understreker viktigheten av å forske på effekten av medisinering og kognitiv atferdsterapi fremover.

Men fortvil ikke helt enda.

Marchant hevder innledende funn i andre studier har indikert en positiv utvikling for eldre voksne som har gått i terapi og fått redusert sine angst- og depresjonssymtomer.

Og ifølge CNN er de to forskerne uansett enige om én ting: Ta vare på din mentale helse!