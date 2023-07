Minst 15 personer såret etter eksplosjon i russisk grenseby

NTB

Russland hevder å ha skutt ned en ukrainsk rakett over den russiske byen Taganrog, nær grensen til Ukraina. 15 personer skal være såret i hendelsen.

Russlands forsvarsdepartement hevder skadene på byen skyldes rester fra en ukrainsk rakett, som de hevder det russiske luftforsvaret skjøt ned fredag.

Russerne hevder Ukraina står bak angrepet, som de mener var rettet mot boligområder i Taganrog, en by med rundt 250.000 innbyggere. En annen ukrainsk rakett ble angivelig skutt ned i nærheten av byen Azov.

Ifølge guvernøren i regionen Rostov, Vasilij Golubev, ble en kafé og et museum rammet i Taganrog, og vinduene på et boligbygg ble blåst ut. Han sier 15 personer ble såret i hendelsen, hvorav ni ble sendt til sykehus, men at ingen ble drept.

Det er også meldt om en annen eksplosjon fredag ved et oljeraffineri i den russiske byen Samara, tilhørende den russiske oljegiganten Rosneft.

Den russiske parlamentarikeren Aleksandr Khinshtein hevder på Telegram at eksplosjonen ved oljeraffineriet skyldes en bombe, men sier ingen ble skadd i hendelsen. Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass er en person pågrepet mistenkt for å stå bak eksplosjonen.